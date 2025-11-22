ضبط دواجن مجهولة المصدر ومنتجات منتهية الصلاحية في شبرا الخيمة وبنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت مديرية تموين القليوبية، اليوم السبت، حملتين رقابيتين بإشراف المهندسة أمل عبد القوي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، بهدف ضبط الأسواق والتصدي للسلع مجهولة المصدر.

وفي حي شرق شبرا الخيمة، أسفرت الحملة عن ضبط محل دواجن بحوزته 750 كجم دجاج مجهول المصدر، وضبط محل آخر يمتلك 308 كجم صدور دجاج مجمدة بدون بيانات، إضافة إلى ضبط محل عطارة يعرض 10 أكياس بسبوسة منتهية الصلاحية، وتم تحرير محاضر جنح ضد المخالفين.

كما تمكنت حملة أخرى في مركز ومدينة بنها من ضبط مطعم أكل سوري بحوزته سلع غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر، شملت 8 جراكن كاتشب بوزن 80 كجم وشيكارتين دقيق بإجمالي 100 كجم، وتحرير 7 محاضر لمحال بقالة ومطاعم ومحال ألبان لعدم الإعلان عن الأسعار، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور تامر صلاح أن المديرية ستواصل حملاتها الرقابية دون أي تهاون، لضبط الأسواق وحماية المستهلك والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الوطني.