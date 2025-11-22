تفاصيل ضبط أكبر قضية تلاعب في المواد البترولية بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في بيان رسمي، ضبط واحدة من أكبر قضايا التلاعب في المواد البترولية بالمحافظة، بعدما تمكنت حملة مشتركة من ضبط صاحب محطة وقود بغرب الأقصر لاستيلائه على كميات ضخمة من السولار والبنزين وتهريبها خارج المنظومة الرسمية.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون وزير التموين للمواد البترولية، بضرورة تكثيف الرقابة على المحال التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، ومتابعة حركة تداول السلع والمنتجات البترولية وضبط الجرائم التموينية بكل صورها.

وقادت الحملة المسائية كل من المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر، والمهندس جبريل بكري محمود مدير عام التجارة الداخلية، والدكتور أبو الحسن محمد مفتش التموين، بمشاركة اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة العامة للبترول برئاسة المهندس تامر محمد وعضوية المهندس خالد يوسف والمهندس عبد الناصر كامل.

وخلال أعمال الفحص، تم ضبط صاحب محطة خدمة وتموين سيارات بغرب الأقصر بعد تلاعبه في أرصدة المحطة وسجل «21 بترول»، حيث تبين عدم تسجيل وتهريب كميات بلغـت 2.2 مليون لتر سولار و100 ألف لتر بنزين 80، وتم التحفظ على السجل وتشميعه بالشمع الأحمر.

كما تلقت الجهات المختصة معلومات مؤكدة بشأن محاولة تهريب 39 ألف لتر سولار و19.5 ألف لتر بنزين 80 داخل سيارة نقل مواد بترولية لم تُفرغ بالمحطة، حيث تم ضبطها في أحد الأكمنة أثناء توجهها نحو المناطق الصحراوية.

وأكدت المديرية أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.