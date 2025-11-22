إعلان

حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:18 م 22/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أثناء محاكمة محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 9 صورة
    رمضان صبحي_
  • عرض 9 صورة
    لحظة وصول رمضان صبحي
  • عرض 9 صورة
    محاكمة رمضان صبحي
  • عرض 9 صورة
    وصول الكابتن رمضان صبحي
  • عرض 9 صورة
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
  • عرض 9 صورة
    رمضان صبحي داخل المحكمة
  • عرض 9 صورة
    جانب من المحاكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي، لجلسة 25 نوفمبر لحين حضور محامي المتهم الأول، مع حبس رمضان صبحي على ذمة القضية.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في القضية هما يوسف.م، محبوس، 22 عامل بمقهى، ومحمد.ا، محبوس، 37 عاما، مشرف أمن بمعهد عالي للسياحة والفنادق، ورمضان صبحي، مخلي السبيل، 28 سنة لاعب كرة قدم، وطارق.م، هارب.

وعُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إيداع رمضان صبحي في قفص الاتهام استعدادًا لاستكمال نظر القضية. وأكد اللاعب أثناء الاستجواب أنه لا يعلم شيئًا عن الشهادات أو كراسات الإجابات محل الاتهام، قائلاً إنه لم يشاهدها مطلقًا ويثق في الله.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثالث رمضان صبحي والرابع وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو كراسات الإجابة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن الأدلة شملت محاضر رسمية، وكشوف حضور موقعة، وأوراق امتحانية تخضع حاليا للفحص الفني لمضاهاة التوقيعات.

وجاء التأجيل بناءً على طلب دفاع المتهمين لغياب المحامي الأساسي لرمضان صبحي لأسباب صحية، ومنحه مهلة لاستكمال المرافعات والاطلاع على المستندات.

اقرأ أيضًا..

وصول رمضان صبحي إلى محكمة شبرا الخيمة في قضية "التزوير" (فيديو وصور)

تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)

بدء ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير (فيديو وصور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة جنايات شبرا الخيمة رمضان صبحي محاكمة رمضان صبحي قضية تزوير رمضان صبحي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم