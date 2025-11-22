حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة محاكمة لاعب الكرة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي، لجلسة 25 نوفمبر لحين حضور محامي المتهم الأول، مع حبس رمضان صبحي على ذمة القضية.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في القضية هما يوسف.م، محبوس، 22 عامل بمقهى، ومحمد.ا، محبوس، 37 عاما، مشرف أمن بمعهد عالي للسياحة والفنادق، ورمضان صبحي، مخلي السبيل، 28 سنة لاعب كرة قدم، وطارق.م، هارب.

وعُقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إيداع رمضان صبحي في قفص الاتهام استعدادًا لاستكمال نظر القضية. وأكد اللاعب أثناء الاستجواب أنه لا يعلم شيئًا عن الشهادات أو كراسات الإجابات محل الاتهام، قائلاً إنه لم يشاهدها مطلقًا ويثق في الله.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الثالث رمضان صبحي والرابع وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، وهو كراسات الإجابة.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن الأدلة شملت محاضر رسمية، وكشوف حضور موقعة، وأوراق امتحانية تخضع حاليا للفحص الفني لمضاهاة التوقيعات.

وجاء التأجيل بناءً على طلب دفاع المتهمين لغياب المحامي الأساسي لرمضان صبحي لأسباب صحية، ومنحه مهلة لاستكمال المرافعات والاطلاع على المستندات.

اقرأ أيضًا..

وصول رمضان صبحي إلى محكمة شبرا الخيمة في قضية "التزوير" (فيديو وصور)

تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)

بدء ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير (فيديو وصور)