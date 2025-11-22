140 متطوعًا يشاركون في حملة "معًا نستطيع" لتنظيف محمية نبق بشرم الشيخ (صور)

قنا - عبد الرحمن القرشي:

نظمت مبادرة "ابنتي الغالية"، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية التربية والتعليم وجمعية أهل بلدي بجراجوس، احتفالية موسعة بمناسبة عيد الطفولة بمدرسة كوبري حجازة جنوب محافظة قنا، وسط حضور قيادات تنفيذية من المديريتين وعدد من القيادات الشعبية، في أجواء شهدت تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب وأولياء الأمور.

وتضمن الحفل فقرات فنية واستعراضية قدمها طلاب المدارس، إلى جانب فقرات "بلايتشو" تفاعلية ركّزت على إيصال رسائل توعوية للأطفال بأسلوب مبسط يجمع بين اللعب والتعليم، مما ساعد على ترسيخ المفاهيم الإيجابية في أذهان النشء.

كما شملت الفعاليات عروضًا ثقافية سلطت الضوء على مخاطر ختان الإناث وزواج الطفلات تحت السن القانوني، مع التأكيد على أهمية تمكين الفتيات بالتعليم والتنشئة السليمة كأحد الركائز الأساسية لحمايتهن وتعزيز دورهن في المجتمع.

وأشاد عبدالله القباني، مدير إدارة قوص التعليمية، بما توليه الدولة من اهتمام كبير في السنوات الأخيرة لتهيئة بيئة تعليمية وتربوية آمنة للأطفال، وتطوير آليات الحماية وفق أحدث نظم التربية الإيجابية، مشددًا على الدور المحوري للمجتمع المدني وشراكته الفاعلة داخل المدارس لدعم هذه الجهود.

من جانبها، أوضحت مريان نجيب، منسق مبادرة «ابنتي الغالية» الممولة من هيئة كوبتك أورفانز، أن الاحتفالية تناولت قضايا جوهرية ترتبط بالموروثات الثقافية بهدف حماية الأطفال وتحسين مستقبلهم، مؤكدة أن المبادرة تعمل على تعزيز التعايش السلمي بين الأطفال وتنمية التصالح مع الذات والآخر داخل البيئة المدرسية والمجتمع.

وعلى هامش الفعاليات، جرى افتتاح حاجز حديدي أمام مدرسة كوبري حجازة لحماية التلاميذ من مخاطر مرور الجرارات وقطارات القصب، في خطوة جاءت بعد تكرار عدد من الحوادث المؤسفة بالمنطقة، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للطلاب أثناء دخولهم وخروجهم من المدرسة.