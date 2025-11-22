رمضان صبحي في ثاني جلسات محاكمته: "مش قلقان وسيابها على الله" (صور)

140 متطوعًا يشاركون في حملة "معًا نستطيع" لتنظيف محمية نبق بشرم الشيخ (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وسط حضور أمني وإعلامي، حضر اللاعب رمضان صبحي إلى قاعة محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بشبرا الخيمة لحضور جلسة محاكمته اليوم السبت، وأدلى بتصريحات قصيرة فور دخوله القاعة، قال فيها: "أنا عشمان في ربنا وسيابها على الله.. ومش قلقان لأنّي ماعملتش أي حاجة، وواثق إن كل حاجة هتبان في المحكمة وبإذن الله خير."

وأضاف رمضان صبحي: "أنا ملتزم بالإجراءات وبتابع الموضوع مع المحامين خطوة بخطوة، وواثق إن الحق هيظهر.. وربنا كبير."

وتنظر المحكمة اليوم ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين في القضية المتهمين فيها بتزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وذلك أمام الدائرة 30 برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العزيز وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، أحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وأمانة سر عامر علي.

وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لجلسة اليوم، لضبط وإحضار المتهم الرابع، مع تكليف دفاع اللاعب رمضان صبحي بضرورة حضوره شخصيًا في جلسات المحاكمة المقبلة.

وخلال أولى جلسات المحاكمة، قدم دفاع المتهمين عدة طلبات، أبرزها إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمانات تراها المحكمة أسوة بإخلاء سبيل اللاعب، إلى جانب طلب استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم. كما طالبت المحكمة دفاع رمضان صبحي بالتأكيد على حضوره الشخصي أمام هيئة المحكمة.

وبدأت المحكمة نظر القضية للمرة الأولى يوم 25 أكتوبر الماضي، بعد إحالة اللاعب وثلاثة آخرين من قبل نيابة جنوب الجيزة الكلية بتهمة التزوير داخل معهد للسياحة والفنادق، بينما قررت النيابة إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وكانت النيابة قد استدعت المتهم الذي تم ضبطه يؤدي الامتحان نيابة عن اللاعب لمواجهته بعد القبض عليه داخل لجنة الامتحان.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو الماضي، حين تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من اللاعب رمضان صبحي داخل لجنة تابعة لمعهد السياحة والفنادق بأبو النمرس، واعترف المتهم بأنه حصل على مقابل مادي لدخول اللجنة بدلاً من اللاعب.

ووفق البلاغ المقدم، تم اكتشاف الواقعة أثناء مراجعة تحقيق الشخصية، ليتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

