بالأسماء.. إصابة 28 عاملاً وعاملة في انقلاب سيارة ربع نقل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 28 عاملاً وعاملة، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قرية الشنطور أمام كوبرى العمائر في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الشنطور أمام كوبرى العمائر نطاق مركز سمسطا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة: روضة أ. م. 15 عامًا، رحمة ر. م. 15 عامًا، زياد و. ج. 18 عامًا، أحمد ع. س. 16 عامًا، محمد أ. أ. 17 عامًا، رقية أ. م. 15 عامًا، رويدة أ. م. 13 عامًا، نسمة ع. س. 14 عامًا، محمد ر. م. 12 عامًا، هاجر ر. ص. 17 عامًا، محمد ر. د. 27 عامًا، محمود ر. م. 14 عامًا، جهاد ر. م. 17 عامًا، ميسا ر. م. 13 عامًا، يحيى ع. س. 21 عامًا، إيمان ج. س. 17 عامًا، صفاء ش. م. 34 عامًا، عزة ر. م. 15 عامًا، أحمد غ. س. 17 عامًا، فاطمة ر. م. 11 عامًا، آية ش. ف. 11 عامًا، حبيبة ش. ف. 15 عامًا، أسماء ج. س. 12 عامًا، عائشة ر. م. 14 عامًا، فاضل ي. م. 32 عامًا، فاطمة م. م. 16 عامًا، حبيبة م. ج. 16 عامًا، ياسمين و. م. 19 عامًا، وجميعهم مصابون بكدمات وسحجات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.