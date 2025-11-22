المنوفية تستعد لانتخابات النواب بـ500 مقر و541 لجنة فرعية (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم السبت، اكتمال الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لاستقبال انتخابات مجلس النواب 2025 المقرر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر، مشيرًا إلى متابعة ميدانية ومركزية على مدار الساعة لضمان انتظام العملية الانتخابية وتقديم الدعم الفوري وتذليل أية عقبات.

وأوضح المحافظ أنه تقرر تجهيز 500 مقر انتخابي و541 لجنة فرعية ولجنة عامة واحدة لاستقبال 2 مليون و973 ألف و483 ناخبًا على مستوى المحافظة، مؤكدًا وقوف الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة جاهزية اللجان بشكل مستمر، وتوفير الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار مناسبة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب رفع المخلفات وتحسين الإنارة وتمهيد الطرق المؤدية للجان.

وشدد أبو ليمون على التنسيق الكامل مع الشبكة الوطنية للطوارئ وغرف العمليات الفرعية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، والتعامل السريع مع شكاوى المواطنين.

كما وجه بالتصدي لأي تعديات أو مخالفات بناء خلال فترة الانتخابات، والاستعداد التام داخل المستشفيات ووحدات الإسعاف، ومنع قطع المياه أو الكهرباء بالمناطق المحيطة باللجان إلا للضرورة القصوى مع سرعة الإصلاح عند حدوث أعطال.

وناشدت المحافظة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، معلنة تخصيص أرقام لغرفة العمليات المركزية لتلقي أي شكاوى أو استفسارات.