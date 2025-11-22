اليوم.. محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير بمحكمة شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تنظر الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة بالقليوبية، صباح اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحي وثلاثة متهمين آخرين، في القضية المتهمين فيها بتزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم، مع إصدار قرار بضبط وإحضار المتهم الرابع، كما كلفت محامي اللاعب رمضان صبحي بضرورة حضور موكله بشخصه جلسة اليوم.

وخلال الجلسة الماضية، تقدم دفاع المتهمين بعدد من الطلبات، أبرزها:

إخلاء سبيل المتهمين بأي ضمانات تراها المحكمة، أسوة بقرار إخلاء سبيل اللاعب رمضان صبحي سابقًا.

طلب استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم داخل الجلسة.

وطالبت هيئة المحكمة دفاع اللاعب بضرورة الالتزام بحضور موكله الجلسات المقبلة بشخصه.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت رمضان صبحي وثلاثة آخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم في واقعة التزوير داخل معهد سياحة وفنادق بأبو النمرس، وقررت النيابة إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 100 ألف جنيه على ذمة القضية. كما استدعت النيابة الشاب المتهم بأداء الامتحان بدلًا من اللاعب لمواجهته به.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مايو الماضي، حين تم ضبط شخص يؤدي امتحانًا داخل المعهد بدلًا من رمضان صبحي، حيث اعترف المتهم خلال التحقيقات بأنه حصل على مقابل مادي لدخول اللجنة وأداء الامتحان باسم اللاعب.

وبحسب البلاغ المقدم، جرى اكتشاف الواقعة خلال مراجعة بيانات الهوية أثناء دخول لجنة الامتحان، ما دفع إدارة المعهد للتحفظ على المتهم وإبلاغ الجهات المختصة.