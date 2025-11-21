أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، عن نجاح فريق طبي بمستشفى شربين المركزي في إجراء خمس عمليات دقيقة ومعقدة للوجه والفكين.

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وتوجيهات الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، والدكتورة رباب الدمناوي، مدير عام الطب العلاجي.

وأكد الدكتور السيد فاروق أن نجاح هذه التدخلات يعكس قدرة المستشفى على إجراء الجراحات المعقدة بمعدلات أمان عالية، نتيجة التدريب المستمر وتطوير التجهيزات، فيما أوضحت الدكتورة رباب الدمناوي أن الطب العلاجي يتابع يوميًا أداء المستشفيات لضمان تقديم خدمة طبية متخصصة تليق بالمواطن.

وأشار المصدر إلى أن العمليات تم تنفيذها خلال أسبوع واحد، وقادها الدكتور أحمد معتمد، استشاري جراحة الوجه والفكين والجمجمة، بمشاركة الدكتورة نيرة معوض، طبيبة مقيم جراحة، وفريق التخدير برئاسة الدكتور مدحت كيوان والدكتورة هبة إبراهيم، ومعاونة طاقم التمريض المكون من الممرضة ربيعة غنيم والممرضة لواحظ جمال.

وشملت العمليات: جراحة ميكروسكوبية دقيقة لاستخراج جسم غريب من القناة العصبية للفك السفلي دون الإضرار بالعصب الحسي، وإصلاح كسر معقد في منتصف الوجه باستخدام شقوق تجميلية دقيقة للحفاظ على الشكل الجمالي والعصب البصري، ومعالجة مضاعفات جراحة سابقة خارجية نتيجة انكشاف شريحة معدنية، وإنهاء الالتهاب والألم بنجاح.

كما شملت أيضًا تثبيت كسر قريب من الأعصاب الحسية للوجه ناتج عن حادث مروري باستخدام شرائح ومسامير مع تخطيط دقيق لتجنب إصابة العصب البصري، وعلاج كسر Dentoalveolar بالفك العلوي باستخدام جبيرة معدنية مع الحفاظ على الأسنان واستعادة الوظيفة دون مضاعفات.

وختمت المديرية بأن جميع الحالات خرجت بحالة مستقرة ونتائج ممتازة، مما يعكس الجهود المستمرة لتطوير مستوى الخدمة الطبية داخل المستشفى.