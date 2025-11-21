إعلان

لمدة 3 ساعات.. فصل الكهرباء عن قرى بمركز الشهداء في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:01 م 21/11/2025

شركة كهرباء المنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت شركة كهرباء المنوفية، اليوم الجمعة، تنفيذ أعمال صيانة عاجلة داخل مركز الشهداء، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات عن عدد من القرى، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشبكة.

ونفذت الفرق الفنية أعمالها منذ الساعة السادسة صباحًا في قرى دنشواي، أبو كلس، إبشادي، بشتامي، زاوية البقلي، عمروس، نادر، وزاوية الناعورة، وسط جهود ميدانية مكثفة للانتهاء من المهام قبل الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت الشركة أن الصيانة تأتي ضمن برنامج دعم الشبكات الريفية استعدادًا لزيادة الأحمال خلال فصل الشتاء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتقليل الأعطال.

ودعت كهرباء المنوفية الأهالي إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع وفصل الأجهزة الحساسة لحمايتها، مؤكدة التزامها بإبلاغ المواطنين بأي أعمال مستقبلية حرصًا على الشفافية وجودة الخدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة كهرباء المنوفية لمدة 3 ساعات فصل الكهرباء مركز الشهداء

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة