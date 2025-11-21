لمدة 3 ساعات.. فصل الكهرباء عن قرى بمركز الشهداء في المنوفية

بدأت شركة كهرباء المنوفية، اليوم الجمعة، تنفيذ أعمال صيانة عاجلة داخل مركز الشهداء، ما أدى إلى فصل التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات عن عدد من القرى، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الشبكة.

ونفذت الفرق الفنية أعمالها منذ الساعة السادسة صباحًا في قرى دنشواي، أبو كلس، إبشادي، بشتامي، زاوية البقلي، عمروس، نادر، وزاوية الناعورة، وسط جهود ميدانية مكثفة للانتهاء من المهام قبل الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت الشركة أن الصيانة تأتي ضمن برنامج دعم الشبكات الريفية استعدادًا لزيادة الأحمال خلال فصل الشتاء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتقليل الأعطال.

ودعت كهرباء المنوفية الأهالي إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال فترة الانقطاع وفصل الأجهزة الحساسة لحمايتها، مؤكدة التزامها بإبلاغ المواطنين بأي أعمال مستقبلية حرصًا على الشفافية وجودة الخدمة.