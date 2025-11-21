"مذبحة أشجار" بحديقة حيوان المنصورة تثير الغضب.. والمحافظ يرد (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

أثارت صور متداولة لسيارات نقل محملة ببقايا أشجار ونخيل مقطوعة من داخل حديقة حيوان المنصورة بمنطقة "توريل"، موجة غضب واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في محافظة الدقهلية، وسط اتهامات بما وصفه النشطاء بـ"مذبحة الأشجار"، تزامنًا مع توجيهات المحافظ ببدء أعمال تطوير الحديقة.

وفي أول رد رسمي على الأزمة، نفى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، صحة الأنباء المتداولة حول قطع الأشجار بشكل جائر.

أكد مرزوق أن ما تمت إزالته يقتصر فقط على الغصون والأشجار التالفة، موضحًا أن الهدف هو التمهيد لزراعة أعداد أكبر من الأشجار تفوق ما كان موجودًا في السابق، مع الالتزام التام بالنسب البنائية المقررة.

وشدد المحافظ على التزام المحافظة بإعادة الحديقة إلى سابق عهدها كمتنفس ترفيهي يضم كافة أنواع الحيوانات والطيور، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع الجهة المنفذة للمشروع للتأكيد على الحفاظ على الأشجار العتيقة وزيادة الرقعة الخضراء داخل الحديقة ومحيطها، بما يليق بأبناء الدقهلية.

وأهاب مرزوق بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات، معلنًا عزم المحافظة عرض كافة التصاميم الهندسية على الرأي العام، وفتح حوار مجتمعي شامل حول أعمال التطوير للاستماع إلى رؤى الخبراء والمهتمين لضمان خروج المشروع في أبهى صورة.

يُذكر أن ملف تطوير حديقة حيوان المنصورة يعود إلى عام 2017، حين أعلن المحافظ الأسبق الدكتور أحمد الشعراوي عن تسليم الحديقة للهيئة العربية للتصنيع لتطويرها بتكلفة قُدرت حينها بـ 45 مليون جنيه بعد هدمها ونقل الحيوانات، إلا أن الأعمال توقفت لسنوات قبل أن يُعلن المحافظ الحالي استئنافها مجددًا.