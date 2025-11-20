إعلان

"طوارئ في بيجام".. هبوط أرضي مفاجئ يستنفر أجهزة شبرا الخيمة (صور)

كتب : أسامة عبدالرحمن

11:14 م 20/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    شبرا الخيمة
  • عرض 4 صورة
    اصلاح الهبوط الأرضي
  • عرض 4 صورة
    الهبوط الأرضي بشبرا الخيمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق بيجام الحيوي بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، مما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة التنفيذية.

انتقلت الدكتورة سلوى أبو العنين، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، فورًا إلى موقع البلاغ، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لسرعة التعامل مع الأزمة.

وأجرت رئيس الحي معاينة ميدانية دقيقة للوقوف على أبعاد الهبوط وتقييم مدى خطورته على المارة والسيارات، وأصدرت تعليمات فورية بفرض طوق أمني حول موقع الهبوط لضمان سلامة المواطنين، وتأمين استمرار الحركة المرورية بالمنطقة دون تعطيل.

وفي إطار المعالجة الجذرية للمشكلة، تم استدعاء أطقم الطوارئ من كافة الجهات المختصة (مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، والطرق) للبدء فورًا في فحص التربة وتحديد الأسباب الفنية للهبوط، وسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله، والعمل على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحين الانتهاء الكامل من الأعمال وإزالة المخاطر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طريق بيجام القليوبية هبوط أرضي شبرا الخيمة محافظ القليوبية الدكتورة سلوى أبو العنين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة