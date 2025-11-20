"طوارئ في بيجام".. هبوط أرضي مفاجئ يستنفر أجهزة شبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد طريق بيجام الحيوي بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا، مما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة التنفيذية.

انتقلت الدكتورة سلوى أبو العنين، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، فورًا إلى موقع البلاغ، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، لسرعة التعامل مع الأزمة.

وأجرت رئيس الحي معاينة ميدانية دقيقة للوقوف على أبعاد الهبوط وتقييم مدى خطورته على المارة والسيارات، وأصدرت تعليمات فورية بفرض طوق أمني حول موقع الهبوط لضمان سلامة المواطنين، وتأمين استمرار الحركة المرورية بالمنطقة دون تعطيل.

وفي إطار المعالجة الجذرية للمشكلة، تم استدعاء أطقم الطوارئ من كافة الجهات المختصة (مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، والطرق) للبدء فورًا في فحص التربة وتحديد الأسباب الفنية للهبوط، وسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة الشيء لأصله، والعمل على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحين الانتهاء الكامل من الأعمال وإزالة المخاطر.