إصابة أمين شرطة وموظف بوعكة صحية داخل لجان الانتخابات بالدقهلية

كتب : رامي محمود

04:35 م 18/12/2025

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، واقعتين منفصلتين لإصابة أمين شرطة وموظف بوعكات صحية مفاجئة، أثناء تأدية عملهما في ثاني أيام جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وجرى نقلهما فوراً لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

في الواقعة الأولى، تعرض أمين الشرطة "محمود عبد الرازق محمد" (50 عاماً)، من قوة التأمين المكلفة بدائرة (دكرنس - بني عبيد - شربين)، لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده بلجنة مدرسة كفر عبد المؤمن الابتدائية، وجرى نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج واستكمال الفحوصات.

أما الواقعة الثانية، فقد شهدتها لجنة مدرسة "الفردوس الإعدادية" بمنطقة المجزر بالدائرة الأولى ومقرها مركز المنصورة، إذ أصيب الموظف باللجنة "السيد محمد السيد" (55 عاماً)، المقيم بمركز بني عبيد، بحالة اضطراب في درجة الوعي نتيجة انخفاض حاد في مستوى السكر بالدم، وجرى نقله للمستشفى لعمل الإسعافات اللازمة.

جدير بالذكر أن جولة الإعادة بمحافظة الدقهلية تُجرى في 10 دوائر انتخابية، للمنافسة على 21 مقعداً فردياً، وسط إقبال من المواطنين؛ حيث تضم المحافظة 657 مقراً انتخابياً بإجمالي 795 لجنة فرعية، تستقبل نحو 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب.

اللجان الانتخابية الدقهلية الرعاية الطبية اللازمة انتخابات مجلس النواب 2025

