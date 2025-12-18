إعلان

انزل اشتغل.. محافظ الإسكندرية يفتتح ملتقى توظيف خريجي التعليم الفني -صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:55 م 18/12/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    انزل اشتغل مبادرة لتوظيف الشباب في الإسكندرية (4)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يفتتح ملتقى توظيفي (1)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يفتتح ملتقى توظيفي (2)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يفتتح ملتقى توظيفي (3)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يفتتح ملتقى توظيفي (4)
  • عرض 14 صورة
    انزل اشتغل مبادرة لتوظيف الشباب في الإسكندرية (3)
  • عرض 14 صورة
    ملتقى توظيف يوفر 6000 فرصة عمل بالإسكندرية (1)
  • عرض 14 صورة
    ملتقى توظيف يوفر 6000 فرصة عمل بالإسكندرية (2)
  • عرض 14 صورة
    ملتقى توظيف يوفر 6000 فرصة عمل بالإسكندرية (3)
  • عرض 14 صورة
    محافظ الإسكندرية يفتتح ملتقى توظيفي (5)
  • عرض 14 صورة
    ملتقى توظيف يوفر 6000 فرصة عمل بالإسكندرية (5)
  • عرض 14 صورة
    ملتقى توظيف يوفر 6000 فرصة عمل بالإسكندرية (4)
  • عرض 14 صورة
    انزل اشتغل مبادرة لتوظيف الشباب في الإسكندرية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الخميس، الملتقى التوظيفي لخريجي مدارس التعليم الفني ضمن مبادرة "انزل اشتغل".

ويهدف الملتقى الذي أقيم بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية ويستهدف أكثر من 6000 فرصة عمل للشباب والخريجين خلق آفاق جديدة للتوظيف أمام الشباب والخريجين من مختلف التخصصات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الجوهري، رئيس الجامعة التكنولوجية ببرج العرب، والدكتور سعيد عبد العزيز، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، ونجلاء سليم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأمل حسان، مدير عام التعليم الفني، وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام.

ويعقد الملتقى لقاءات توعية ومحاضرات لإرشاد لكافة عن أهمية قيمة وثقافة العمل لكافة الشباب والفتيات والاجتهاد والتحمل وعرض كافة نوعيات الوظائف المطلوبة بسوق العمل .

وأشاد محافظ الإسكندرية بالجهود الكبيرة التي يبذلها تعليم الإسكندرية، لتشجيع مجالات التعليم الفني والتقني وتطويره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية أحمد خالد ملتقى توظيف عربي أبوزيد خريجي مدارس التعليم الفني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خفض أم تثبيت.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لسعر الفائدة الخميس المقبل
مصر تحدد 3 خطوط حمراء بشأن السودان.. وتلوح باتفاقية الدفاع المشترك
مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
مزور ومغرض.. ساويرس ينفي تصريح "الحد الأدنى للأجور في شركاته 30 ألفا"