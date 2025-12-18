افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الخميس، الملتقى التوظيفي لخريجي مدارس التعليم الفني ضمن مبادرة "انزل اشتغل".

ويهدف الملتقى الذي أقيم بمدرسة برج العرب الثانوية الصناعية ويستهدف أكثر من 6000 فرصة عمل للشباب والخريجين خلق آفاق جديدة للتوظيف أمام الشباب والخريجين من مختلف التخصصات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الجوهري، رئيس الجامعة التكنولوجية ببرج العرب، والدكتور سعيد عبد العزيز، أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، ونجلاء سليم، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأمل حسان، مدير عام التعليم الفني، وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام.

ويعقد الملتقى لقاءات توعية ومحاضرات لإرشاد لكافة عن أهمية قيمة وثقافة العمل لكافة الشباب والفتيات والاجتهاد والتحمل وعرض كافة نوعيات الوظائف المطلوبة بسوق العمل .

وأشاد محافظ الإسكندرية بالجهود الكبيرة التي يبذلها تعليم الإسكندرية، لتشجيع مجالات التعليم الفني والتقني وتطويره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل تحقيقًا لرؤية مصر 2030.