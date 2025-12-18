إعلان

صحة القليوبية تضبط 700 لتر مياه فاسدة وتوصي بغلق محل بالخصوص

كتب : أسامة عبدالرحمن

06:29 م 18/12/2025

المياه المعدنية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تحفظت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة على المياه بوزارة الصحة، على 700 لتر من مياه الشرب غير المطابقة للمواصفات القياسية، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة استهدفت أحد محال بيع المواد الغذائية بمدينة الخصوص.

وكشفت التقارير المعملية، وفقًا لبيان المديرية، عدم صلاحية المياه المضبوطة للاستهلاك الآدمي، مما استوجب التحفظ عليها فورًا تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوصت الحملة بغلق المنشأة لحين استيفاء الاشتراطات الصحية واستكمال التراخيص، بعدما رصدت مخالفات إدارية وصحية جسيمة، شملت تحرير محضر لعدم استيفاء المحل للاشتراطات اللازمة، وآخر لعدم حمل المسؤول عن الإدارة شهادة صحية سارية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، الدكتور أسامة الشلقاني، وتحت إشراف مدير الإدارة الصحية بالخانكة، الدكتور حاتم الشامي، لضمان وصول غذاء ومياه شرب آمنة للمواطنين.

مديرية الشئون الصحية بالقليوبية وزارة الصحة النيابة العامة إدارة الرقابة على المياه حملة تفتيشية مدينة الخصوص

