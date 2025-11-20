إعلان

جامعة المنيا تناقش دمج الذكاء الاصطناعي في خدمة المرضى (صور)

كتب : جمال محمد

09:39 م 20/11/2025
    جامعة المنيا تستضيف مؤتمر كلية التمريض
    مؤتمر تمريض المنيا خول استخدامات الذكاء الاصطناعي
    مؤتمر تمريض المنيا

المنيا - جمال محمد:

عقدت كلية التمريض بجامعة المنيا، اليوم الخميس، مؤتمرها العلمي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان "استشراف المستقبل: التمريض والذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع"، برعاية الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة.

يهدف المؤتمر إلى فتح آفاق جديدة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في برامج التدريب والمحاكاة، وخلق بيئات تعليمية تعزز مهارات الممرضين، مما يجعل مهنة التمريض أكثر دقة وتأثيراً في حياة المرضى.

رؤية جديدة: التمريض في عصر "الرقمنة"

وفي كلمته، أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، أن دمج الذكاء الاصطناعي في التمريض لم يعد رفاهية، بل خطوة جوهرية لتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأشار إلى التزام الجامعة بدورها الريادي في دعم "التحول الرقمي" وتوفير بيئة بحثية مبتكرة تتيح للطلاب الانخراط في التطور العلمي العالمي، لإعداد "كوادر تمريضية ذكية" قادرة على التعامل مع تقنيات المستقبل.

11 محورًا للنقاش.. من "المحاكاة" إلى "الأخلاقيات"

شهد المؤتمر حضورًا مكثفًا من قيادات الجامعة، وعلى رأسهم الدكتورة صفاء محمد عبد الرحمن، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، حيث ناقش الباحثون حزمة من المحاور الاستراتيجية، أبرزها:

- تطبيقات سريرية: استخدام الذكاء الاصطناعي في التمريض السريري ودعم اتخاذ القرار الطبي.

- التدريب الرقمي: الاعتماد على "المحاكاة الافتراضية" لتدريب الطلاب قبل التعامل المباشر مع المرضى.

- الجودة والأمان: تحسين سلامة المرضى باستخدام الأنظمة الذكية.

- المناهج التعليمية: دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المقررات الدراسية للطلاب.

- التحديات: مناقشة الإشكاليات الأخلاقية والقانونية المصاحبة لتطبيق التكنولوجيا في العلاج.

- إدارة الأزمات: دور الابتكار التكنولوجي في مواجهة الكوارث الصحية وتعزيز الصحة المجتمعية.

كلية التمريض بجامعة المنيا جامعة المنيا الذكاء الاصطناعي الدكتور عصام فرحات تطبيقات الذكاء الاصطناعي

