كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على عامل وسائق بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، بعد تورطهما في الاعتداء على مهندس يبلغ 25 سنة وطالب 20 سنة باستخدام سلاح خرطوش، ما أسفر عن إصابتهما بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بسبب معاكسة زوجة شقيق المصاب الأول أثناء مرورها بالشارع، وعند قيام المهندس بمعاتبة المتهمين، تطورت المشادة الكلامية إلى اعتداء جسدي باستخدام سلاح خرطوش.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد إصابة شخصين برش خرطوش بدائرة القسم.

وعلى الفور، أمر العميد محمد الصغير، رئيس قطاع الجنوب، العقيد محمد داود، مفتش مباحث أبو النمرس، والمقدم وليد كمال، رئيس المباحث، والقوة المرافقة لهما، بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال، تبين إصابة كل من المهندس (25 سنة) والطالب (20 سنة) برش خرطوش بالجسم على يد العامل (25 سنة) والسائق (28 سنة)، بعد مشادة نشبت بسبب معاكسة الزوجة، تحولت إلى اعتداء بسلاح خرطوش.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيق مع المتهمين وفحص ملابسات الواقعة لتحديد مدى وجود أي مخالفات جنائية إضافية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

