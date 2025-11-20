قرار هدمه صادر من 2010.. انهيار أسقف عقار قديم في "الجمرك" بالإسكندرية

قرار هدم صادر من 2010.. انهيار سقف عقار قديم في ال

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم مأهول بالسكان في منطقة بحري بنطاق حي الجمرك وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا عاجلًا بسقوط أجزاء من العقار رقم 2 بشارع "مصطفى باشا العرب".

انتقل مأمور القسم ومسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ لفرض كردون أمني وتأمين المارة.

تفاصيل الانهيار

كشفت المعاينة الأولية أن العقار مكون من طابق أرضي وطابقين علويين وجزء مبني أعلى السطح.

وتبين سقوط سقف حجرة بالطابقين الأول والثاني العلويين وهبوطهما على سقف الدور الأرضي، بالإضافة إلى انهيار جزء من سور السطح.

مفاجأة قرار الهدم

تبين من فحص ملف العقار في الحي، أنه صادر له قرار هدم كلي رقم 69 لسنة 2010 (أي منذ 15 عامًا)، ولم يتم تنفيذه حتى الآن.

وتقوم الأجهزة المعنية حاليًا بإزالة الأجزاء المعلقة والخطرة من سور السطح حفاظاً على الأرواح والعقارات المجاورة، وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.