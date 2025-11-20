إعلان

"فيديوهات وطرد مندوبين".. أول طعن على نتائج انتخابات بني سويف

كتب : حمدي سليمان

03:04 م 20/11/2025

انتخابات

تقدم الدكتور جمال القليوبي، المرشح الفردي المستقل عن الدائرة الأولى بندر ومركز بني سويف، صباح اليوم الخميس، بمذكرة طعن إلى المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم 5901 لسنة 72 ق — شق عاجل، وذلك عقب إعلان انتهاء العملية الانتخابية في محافظة بني سويف من الجولة الأولى.

وجاء في حيثيات الطعن أن العملية الانتخابية شهدت—بحسب ما تضمنته المذكرة—عدة مخالفات واضحة أمام اللجان من جانب بعض مرشحي الأحزاب، وتم توثيقها في مقاطع مصورة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تضمنت الشكوى طرد مندوبي المرشح من عدد من اللجان ومنعهم من حضور الفرز، بالإضافة إلى عدم تسليم محاضر الفرز من قبل رؤساء اللجان الفرعية.

وأشار الطعن أيضاً إلى وجود تباين ملحوظ بين الأرقام الفعلية المسجلة لحضور الناخبين أمام اللجان الفرعية — والتي قال إنها رُصدت بشكل مباشر — وبين الأرقام التي أعلنتها اللجنة العامة، معتبراً أن هذا التفاوت يخالف مواد قانون الانتخابات ويستوجب — وفق ما جاء في المذكرة — إعادة الانتخابات في الدائرة.

انتخابات بني سويف طعن على نتائج انتخابات بني سويف الدكتور جمال القليوبي

