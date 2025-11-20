إعلان

صحة الدقهلية تطلق منصة "صوتك صحة" لاستقبال شكاوى المواطنين

كتب : رامي محمود

12:00 م 20/11/2025

الدكتور حموده الجزار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، بقيادة الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن إطلاق منصة "صوتك صحة" لاستقبال شكاوى وآراء أهالي المحافظة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار في تصريحات صحفية، اليوم، أن المواطن هو محور العمل داخل المنظومة الصحية بالدقهلية، مشددًا على أن كل شكوى أو اقتراح سيتم التعامل معه بجدية بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية وتطويرها باستمرار.

وتتيح المنصة للمواطنين تقديم شكاواهم بسرعة وشفافية، إضافة إلى تلقي الآراء والتقييمات بما يسهم في رفع مستوى الخدمة. كما توفر قناة تواصل مستمرة لضمان استجابة الجهات الصحية لاحتياجات المواطنين بأعلى جودة ممكنة.

يمكن للمواطنين التواصل مع المنصة عبر الموقع الإلكتروني: اضغط هنا، حيث شدد الدكتور الجزار على أن "صوتكم يدفعنا للتطوير… وصحتكم أولويتنا".

صجة الدقهلية تطلق منصة صوتك صحة لتلقي الشكاوى (1)صجة الدقهلية تطلق منصة صوتك صحة لتلقي الشكاوى (2)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حمودة الجزار الدقهلية شكاوى المواطنين

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة