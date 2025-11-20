صحة الدقهلية تطلق منصة "صوتك صحة" لاستقبال شكاوى المواطنين

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، بقيادة الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن إطلاق منصة "صوتك صحة" لاستقبال شكاوى وآراء أهالي المحافظة.

وأكد الدكتور حمودة الجزار في تصريحات صحفية، اليوم، أن المواطن هو محور العمل داخل المنظومة الصحية بالدقهلية، مشددًا على أن كل شكوى أو اقتراح سيتم التعامل معه بجدية بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية وتطويرها باستمرار.

وتتيح المنصة للمواطنين تقديم شكاواهم بسرعة وشفافية، إضافة إلى تلقي الآراء والتقييمات بما يسهم في رفع مستوى الخدمة. كما توفر قناة تواصل مستمرة لضمان استجابة الجهات الصحية لاحتياجات المواطنين بأعلى جودة ممكنة.

يمكن للمواطنين التواصل مع المنصة عبر الموقع الإلكتروني: اضغط هنا، حيث شدد الدكتور الجزار على أن "صوتكم يدفعنا للتطوير… وصحتكم أولويتنا".