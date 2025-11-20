لجنة من التنمية المحلية تتابع ملف البناء المخالف في الإسكندرية -صور

آداب الإسكندرية تختتم مؤتمر الدراسات القبطية بعرض 38 بحثًا علميًا (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تواصل لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ومتابعة المراكز التكنولوجية بوزارة التنمية المحلية تفقد جميع أحياء الإسكندرية، وذلك للوقوف على مستوى الأداء الإداري والخدمي، وسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء.

التنمية المحلية توجه باستخراج رخص المحال

وراجعت برئاسة الدكتور محمد علام، سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وملفات التصالح، وطلبات تراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى إجراءات استخراج الرخص والتعامل مع المتغيرات المكانية وقرارات الإزالة، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إزالة مخالفات البناء في المهد

ورافقت اللجنة حملات الإزالة الفورية في الأحياء للتعامل مع مخالفات البناء في المهد، وتنفيذ قرارات إزالة ومتابعة إجراءات إزالة الخطورة حفاظًا على سلامة المواطنين.

استرداد أملاك الدولة بالإسكندرية

وشهدت اللجنة تنفيذ حملات موسعة في جميع أحياء الإسكندرية لاسترداد آلاف الأمتار من أملاك الدولة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 وقرارات المحافظ المنظمة لعمليات التقنين، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ27 لإزالة التعديات.