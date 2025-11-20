حظر الاحتفالات بمدارس مطوبس حدادًا على 3 معلمين ماتوا في حادث

أصدر عبدالله البحيري، مدير إدارة مطوبس التعليمية في كفر الشيخ، الأربعاء، قرارًا هامًا إلى جميع المدارس التابعة للإدارة التعليمية، بشأن وفاة 3 معلمين، وإصابة معلمة رابعة في حادث سير أثناء توجههم إلى عملهم.



وتبين من قرار مدير الإدارة، حظر تنظيم أو إقامة أي فعاليات احتفالية أو مظاهر فرح داخل المدارس خلال الأسبوع الجاري، وذلك حدادًا على المعلمين ضحايا الحادث، وفقًا لما يمثله الحادث من فاجعة أصابت كل مسئولي إدارة مطوبس التعليمية، ومديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ.



ونبه مدير إدارة مطوبس التعليمية على الجميع بالالتزام الكامل بذلك تقديرًا واحترامًا لأرواحهم الطاهرة.



كانت مديرية أمن كفر الشيخ، تلقت إخطارًا بوقوع تصادم بين مركبة بخارية "توك توك" وسيارة نقل على الطريق الدولي بين الروس ومطوبس، ما أسفر عن مصرع 3 معلمين وسائق التوك توك، وإصابة معلمة خامسة.

ونقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي ومستشفى فوه للتأمين الصحي، فيما تتلقى المعلمة المصابة أميرة محمود الصاوي، 35 عامًا، العلاج بالمستشفى نفسه.

ووفقًا لسجلات المستشفيات، فإن المتوفين هم: أسماء محمد يوسف أمام، 32 سنة، معلمة، وضحى محمد شبل الديب، 38 سنة، معلمة، محمد أحمد الخلال، 34 سنة، معلم، ربيع صلاح ربيع، 40 سنة، سائق التوك توك.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحايا كانوا في طريقهم من فوه إلى مركز مطوبس للعمل بمدرسة الدمياطي للتعليم الأساسي، قبل أن تتعرض مركبتهم للحادث.



وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة.



اقرأ أيضًا:

مصرع 3 معلمين وسائق وإصابة زميلتهم في حادث تصادم بكفر الشيخ







رحلة عمل أخيرة.. 3 معلمين وسائق يعودون في "أكفانهم" إلى كفر الشيخ (صور)







الموت يسبق التعيين.. "أسماء" تعود في الكفن قبل أول يوم عمل بكفر الشيخ



