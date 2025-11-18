إعلان

مصرع 3 معلمين وسائق وإصابة زميلتهم في حادث تصادم بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

12:24 م 18/11/2025

كفر الشيخ - إسلام عمار:


لقى 3 معلمين وسائق مركبة بخارية توكتوك مصرعهم، وإصابة معلمة خامسة، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم مركبة بخارية توكتوك بسيارة نقل فى كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم مركبة بخارية توك توك وسيارة نقل على الطريق الدولي - أبو الروس مطوبس، ما أدى إلى مصرع 3 معلمين وسائق المركبة البخارية، وإصابة معلمة خامسة.


جرى نقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي والمصابة الخامسة إلى نفس المستشفى لتتلقى العلاج اللازم.


وتبين من سجلات المستشفى أن المعلمين الضحايا هم: أسماء محمد يوسف أمام، 32 سنة، وأميرة محمود الصاوى، 35 سنة، و محمد احمد الخلاف، 34سنة، وربيع صلاح ربيع، 40 سنة، سائق التوك التوك، وإصابة ضحى محمد شبل الديب، 38سنة، معلمة.

وكشفت التحقيقات الأولى لرجال الشرطة عن المعلمون الضحايا كانوا يستقلون المركبة البخارية توكتوك في طريقهم إلى عملهم من فوه إلى مركز طوبس للعمل بمدرسة الدمياطي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مطوبس التعليمية ما أدى إلى تعرضهم للحادث.


وتحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجري إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

