إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

كتب : محمد عامر

08:54 ص 20/11/2025

شبورة مائية على الطريق

أعلنت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، إغلاق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي من البوابات نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.
وناشدت المحافظة في بيان، اليوم، قائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامتهم.

تحذير من الأرصاد الجوية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية في الفترة بين الرابعة والتاسعة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.
وأضافت الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحياناً مما يؤثر على الرؤية الأفقية، وذلك تزامناً مع ارتفاع في درجات الحرارة.

شبورة مائية إغلاق طريق طريق الإسكندرية الصحراوي

