ضعف المياه بمدينة القرنة في الأقصر بسبب أعمال صيانة طارئة

كتب : محمد محروس

02:47 م 02/11/2025

ضعف المياه بمدينة القرنة في الأقصر بسبب أعمال صيان

الأقصر - محمد محروس:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن ضعف المياه بمركز ومدينة القرنة والمناطق التابعة لها، والتي تشمل القرنة والمريس والضبعية والأقالتة وقامولا والبعيرات، اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر، وذلك في الفترة من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً، نظرًا لتنفيذ أعمال صيانة طارئة بمحطة مياه غرب النيل.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة المحطات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن استقرار الضخ وجودة مياه الشرب بالمناطق التابعة للمحافظة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة ضعف الخدمة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه إلى طبيعتها تدريجيًا.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أنها تقوم بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويمكن التواصل لطلبها أو للإبلاغ عن أي شكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو عبر الأرقام 0952282406 و0952284116 و01030019076 و01212579703 و01147999752.

وأضافت الشركة أنها تتابع الموقف ميدانيًا لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المواعيد المحددة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية إلى جميع المناطق المتأثرة.

شركة مياه الشرب والصرف الصحي مدينة القرنة محافظة الأقصر

فيديو قد يعجبك:



