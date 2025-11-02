بالصور- حريق بمركب سياحي في أسوان.. والحماية المدنية تسيطر على الوضع

أسوان - إيهاب عمران:

نشب حريق، اليوم الأحد، في مركب سياحي كانت راسية داخل ترسانة أسوان لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وتمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المراكب المجاورة أو ورشة الصيانة.

وأكد المرشد السياحي، عبد الناصر صابر، أن المركب كانت خالية تمامًا من أي نزلاء أو سياح، سواء مصريين أو أجانب، مشيرا إلى أن المركب كانت متوقفة في ورشة صيانة البواخر السياحية عند منطقة المفيض جنوب مدينة أسوان.

وقال عبد الناصر صابر، مرشد سياحي، لمصراوي: المركب كانت راسية داخل ترسانة صيانة البواخر السياحية بمنطقة المفيض لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وكانت خالية تمامًا من أي نزلاء أو سياح، سواء مصريين أو أجانب، ونجحت جهود الإطفاء في إخماد النيران، وتعمل الجهات المختصة حاليًا على تحديد أسباب اندلاع الحريق.