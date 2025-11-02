مصرع شخص في حريق مخزن خردة بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مساء اليوم، حريقًا داخل مخزن خردة بالطابق الأرضي في شارع مسجد شبانة بجوار كوبري عرابي، أسفر عن وفاة شخص، دون وقوع إصابات أخرى.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل مخزن خردة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى العقارات والمحال المجاورة.

كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف التابعة لغرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية، وتبين من الفحص وفاة شخص نتيجة الحريق، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، وطلبت تقرير المعمل الجنائي للوقوف على سبب الاشتعال، وقررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان سبب الوفاة.