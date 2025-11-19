بالصور- جولة مفاجئة لمحافظ الأقصر على المراكز الصحية بإسنا

إصابة 4 أشخاص ‬في تصادم ثلاث سيارات وموتوسيكل بالمنوفية (صور)

بعد وفاته في الصباحية.. عروس المنيا تلحق بعريسها إثر اختناق بالغاز (صور)

تجهيز الأراضي الزراعية بالفرامة استعدادًا لموسم القمح بسوهاج (صور وفيديو)

بالصور- تطعيم 62% من الأطفال المستهدفين في حملة الحصبة بأسوان

الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، زيارات مفاجئة لعدد من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومديرية الصحة.

بدأ محافظ الأقصر جولته بزيارة مركز طب أسرة الدير بإسنا، حيث تفقد الصيدلية وعيادة الأسنان، والتقى بالمواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمة وسير عملية صرف علاج الأمراض المزمنة، كما تابع أعمال عيادة الإسعافات الأولية داخل المركز.

وتوجه المحافظ إلى مركز طب الأسرة بقرية أصفون، حيث تفقد قسم الإسعاف والصيدلية وعيادة كبار السن، واستمع إلى مطالب واحتياجات المواطنين.

كما زار المحافظ مركز الكيمان لخدمات الأم والطفل التابع لمديرية الصحة، والذي يقدم خدمات الطب الوقائي وتسجيل المواليد، أعقبتها زيارة وحدة الغسيل الكلوي الملحقة بالمركز والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بوحدة كيمان المطاعنة.

وخلال الزيارة، أكد محافظ الأقصر للأهالي أنه سيتم الإسراع في إجراءات نقل أصول الوحدة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق المباشر مع مدير هيئة الرعاية الصحية بالقاهرة، كما وجّه بسرعة تلافي الملاحظات وتحسين مستوى الخدمة بوحدة الغسيل الكلوي، مع التأكيد على توفير الأدوية اللازمة للمرضى بشكل دائم.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته كل من: الدكتور محمد شعبان، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعلي الصادق، رئيس مركز ومدينة إسنا.