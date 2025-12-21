بالفيديو.. لص يتسلق المواسير ويسرق محتويات شقة بالشروق

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتسلل داخل إحدى الشقق السكنية وسرقة محتوياتها بأسلوب التسلق بمدينة الشروق بالقاهرة.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه بتاريخ 14 الجاري تلقى قسم شرطة الشروق بلاغًا من مهندس مقيم بدائرة القسم بسرقة 3 أجهزة "لاب توب" من شقته بأسلوب التسلق.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بالجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

