رئيس مياه القليوبية يتفقد محطة جمجرة ويشدد على الجودة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وجّه المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في ختام جولته الميدانية بمحطة مياه جمجرة الجديدة، العاملين إلى مواصلة العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهد، مشيدًا بما تم تنفيذُه من أعمال تطوير، وما أثمرته من رفع كفاءة التشغيل وضمان تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتُعد محطة جمجرة الجديدة، التي توفر خدماتها لأكثر من 30 ألف نسمة من سكان قرى جمجرة الجديدة وكفر الأربعين وعزبة أبو فرج، واحدة من المحطات الحيوية التي تعتمد عليها الشركة في تعزيز الإمداد المائي بالمنطقة.

وخلال الجولة، استمع رئيس الشركة لشرح تفصيلي من مسؤولي المحطة حول الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة التشغيل ودعم استدامة الخدمة، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية وأعمال الصيانة الدورية بما يحافظ على جودة المياه ووصولها بالكميات المناسبة للمواطنين.

وأشاد فودة باستخدام الخلايا الشمسية لتوفير جزء من احتياجات المحطة من الكهرباء، معتبرًا أن التوسع في الطاقة المتجددة يمثل خطوة استراتيجية نحو ترشيد الاستهلاك وتقليل النفقات التشغيلية، ومؤكدًا ضرورة تعميم التجربة على باقي محطات الشركة.

كما تفقد فودة مراحل التشغيل واطلع على مؤشرات الأداء بالمحطة التي تعمل بطاقة 7000 م³/يوم، وتابع أعمال التطوير الأخيرة التي شملت إنشاء بئرين عميقين، ووحدة لإزالة الحديد والمنجنيز، بالإضافة إلى خزان أرضي بسعة 800 م³، وأعمال إحلال وتجديد للخزان العلوي لرفع كفاءة الضخ والتوزيع.

وجاءت الزيارة للوقوف على جاهزية المحطة بعد التطوير والتأكد من استمرار تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.