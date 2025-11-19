الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قررت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، تجديد حبس والد المتهم وصاحب محل التليفونات لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”جريمة المنشار الكهربائي”.

واتهمت النيابة والد المتهم بالتستر على نجله بعد ارتكاب الجريمة، وإخفاء معالمها، ومساعدته في التخلص من الأدلة، بينما يواجه صاحب المحل اتهامات تتعلق بالمسؤولية عن الهاتف المتورط في الواقعة وتسهيل بعض الأفعال المرتبطة بالجريمة.

وكشفت التحقيقات أن والد المتهم كان على علم بالحادث بعد وقوعه، حيث فوجئ بآثار دماء داخل الشقة، لكنه لم يبلغ الأجهزة الأمنية وقام بمحاولة تنظيف المكان ومحو الأدلة، بالإضافة إلى مساعدته نجله في التخلص من بعض الأدوات المستخدمة في الواقعة.

وتعود أحداث الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث قام المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي داخل شقته بمنطقة المحطة الجديدة، بعد أن استدرجه بحجة إعادة هاتفه المسروق، في حادثة هزت الرأي العام ووُصفت بأنها من أبشع الجرائم في المحافظة.

وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة، والاستماع إلى أقوال باقي أفراد الأسرة وعدد من الشهود، لكشف تفاصيل الواقعة ودور كل متهم فيها، تمهيدًا لإحالتها إلى القضاء.

