إعلان

"كولدير مياه" يُنهي حياة شاب في المنيا بصعق كهربائي

كتب : جمال محمد

06:36 م 19/11/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الأربعاء؛ إثر ملامسته كولدير مياه بأحد شوارع مدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد مصرع الشاب صعقًا بالكهرباء بجوار كولدير مياه بمدينة أبو قرقاص.

وانتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة أ.م، 18 عامًا، متأثرًا بالصعق الكهربائي نتيجة حدوث ماس في كولدير المياه أثناء اقترابه منه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص، وتم فصل التيار الكهربائي عن الكولدير، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كولدير مياه ينهي حياة شاب مديرية أمن المنيا وفاة شاب صعقا بالكهرباء

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة