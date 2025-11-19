"كولدير مياه" يُنهي حياة شاب في المنيا بصعق كهربائي

المنيا - جمال محمد:

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الأربعاء؛ إثر ملامسته كولدير مياه بأحد شوارع مدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد مصرع الشاب صعقًا بالكهرباء بجوار كولدير مياه بمدينة أبو قرقاص.

وانتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وفاة أ.م، 18 عامًا، متأثرًا بالصعق الكهربائي نتيجة حدوث ماس في كولدير المياه أثناء اقترابه منه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص، وتم فصل التيار الكهربائي عن الكولدير، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.