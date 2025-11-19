الفيوم – حسين فتحي:

قررت نيابة مركز سنورس بالفيوم حبس سائق سيارة سوزوكي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بدهس 4 تلاميذ بالمرحلة الابتدائية، ما أسفر عن وفاة إحداهن وإصابة 3 من زميلاتها.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور مركز شرطة سنورس، بمصرع التلميذة حبيبة س.ع، 12 عامًا، بالصف السادس الابتدائي، وإصابة زميلاتها الثلاثة.

وتم نقل التلميذة المتوفاة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، فيما خضعت المصابات الثلاث للعناية المركزة لتلقي العلاج.

وكشفت تحريات الرائد علي أبو جليل، رئيس مباحث قسم سنورس، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن السائق كان يقود سيارته بتهور أثناء وقوف التلميذات على الجانب الأيسر من الطريق، ما أدى إلى صدمهن بشكل عنيف.

ألقي أهالي المنطقة القبض على السائق المتهور وسلموه لأجهزة الأمن، التي أحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.