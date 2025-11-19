عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات التنفيذية؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل وإنجاز المعاينات اللازمة في المدة المحددة.



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ومينا رزقي سمير مسئول ملف التقنين، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية.



وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات المواطنين خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الطلبات الجاري فحصها ومعاينتها بهدف تقنين الأوضاع وسداد مستحقات الدولة.



وشدّد على رؤساء المدن بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال التدقيق والتحصيل المالي لكافة المستحقات عن «ما عاد عليه بالنفع»، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكذلك تجاه المتقاعسين عن السداد.



وفي إطار المتابعة الدقيقة لملف المتغيرات المكانية، وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من معاينة جميع الطلبات المنتظر معاينتها، وإعادة تدقيقها وفرزها، إلى جانب متابعة أعمال الرفع المساحي التي تنفذها شركات الرفع التابعة للمساحة المدنية.

كما شدد على ضرورة استلام الإحداثيات والكروكيات وملفات الـ«شيب فايل» لسرعة إدخالها على المنظومة الإلكترونية، مع إعطاء أولوية لمحاضر المعاينة المسددة لما «عاد عليه من نفع».



كما كلف محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الانتهاء من مراجعة التظلمات الخاصة بمحاضر التثمين، وعرض الطلبات المُثمَّنة أولًا بأول على لجنة البت لإعداد محاضر المعاينات أو التدقيق اللازمة، مؤكدًا علي ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين لتسريع إجراءات السداد والتعاقد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حال أي تقاعس أو مخالفة.