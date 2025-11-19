بسبب الشبورة المائية.. غلق طريق الإسكندرية الصحراوي

الإسكندرية - محمد عامر:



أعلنت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، غلق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي من البوابات نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.



وأهابت المحافظة في بيان، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامتهم.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تكون شبورة مائية في الفترة بين الرابعة والتاسعة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



وأكدت الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحياناً مما يؤثر على الرؤية الأفقية، وذلك تزامناً مع ارتفاع في درجات الحرارة.



يذكر أن طريق الإسكندرية الصحراوي، أحد أبرز الطرق السريعة الرئيسية فى البلاد، ويربط بين القاهرة والإسكندرية، ويمتد لمسافة تصل إلى حوالي 220 كم، إذ يبدأ من الجيزة وينتهي في الإسكندرية.