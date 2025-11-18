كيف مر إلغاء انتخابات النواب بالفيوم؟ (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

سادت حالة من التباين الشديد في المشهد الانتخابي بمحافظة الفيوم، عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء الانتخابات كليًا في الدائرتين الأولى والرابعة، وإعادتها في موعد لاحق، بينما حُسمت الدائرتان الثانية والثالثة للدخول في جولة الإعادة.

فرحة المستقلين وصدمة "المحتفلين"

في الدائرة الرابعة (مراكز أبشواى، يوسف الصديق، الشواشنة)، عمت الفرحة أنصار المرشحين المستقلين: (المهندس مصطفى مؤمن، اللواء محمد تعيلب، الدكتور إبراهيم حسين عبد الواحد، وعلي عبدالحفيظ فرحات)، بعد قرار إعادة الانتخابات بشكل كامل بين المرشحين الستة في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

وفي المقابل، نزل القرار كالصاعقة على أنصار المرشحين: يوسف أحمد علي الصاوي (شهرته يوسف الشاذلي - "مستقبل وطن")، وعلاء السيد جاب الله (شهرته علاء العمدة - "حزب الجبهة الوطنية")، الذين كانوا قد بدأوا احتفالاتهم بالفوز.

الدائرة الأولى: حزن يسيطر على التحالف

وفي الدائرة الأولى (بندر ومركز الفيوم)، سادت حالة من الحزن بين أنصار مرشحي التحالف الثلاثي (مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري)، فبعد أن أظهر الحصر العددي الأولي دخولهم في إعادة محدودة بين 6 مرشحين، جاء قرار الهيئة الوطنية ليفرض إعادة الانتخابات كليًا بين 18 مرشحًا، مما يعيد المنافسة إلى نقطة الصفر.

خريطة جولة الإعادة (الدائرتان الثانية والثالثة)

أعلن المستشار حازم حسين بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في الدوائر الأخرى:

الدائرة الثانية (مركز إطسا):

ياسر عبد التواب سلومة (حماة وطن).

أكرم محمد علي "أكرم شعت" (مستقبل وطن).

مصطفى عبد اللطيف محمود "مصطفى البنا" (مستقل).

حسام خليل عبد الرازق أبو بكر "د. حسام خليل" (مستقل).

الدائرة الثالثة (جولة الإعادة):

طه عبد التواب عبد الجليل (مستقبل وطن).

حمادة محمد سليمان عودة (حزب النور).

منجود محمد عبد القوي الهواري (حماة الوطن).

حازم فايد عبد الله عبد القوي (مستقل).

طاهر عبد العليم محمد عبد العليم (مستقل).

حمد محمود عبد القادر "حمد دكم" (مستقبل وطن).

وصرح مصدر بمحكمة الفيوم الابتدائية بأن الإجراءات القانونية كانت سليمة، وأن الانتخابات ستُجرى في الدائرة الأولى بين 18 مرشحًا، وفي الرابعة بين 6 مرشحين، وفقًا لآخر كشوف معتمدة.