أهالي نجع حمادي يحتفلون بإعادة انتخابات النواب

قنا - عبد الرحمن القرشي:

سادت حالة من الارتياح والاحتفالات دائرة نجع حمادي ومحافظة قنا، عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج العملية الانتخابية في دوائر المحافظة الأربع وإعادة إجرائها في وقت لاحق.

هتافات للسيسي في قنا

فور إعلان القرار، الذي جاء استجابة للطعون المقدمة من مرشحين بشأن مخالفات شابت التصويت والفرز، خرج الأهالي في تجمعات احتفالية رددوا خلالها هتافات "شكرًا يا سيسي.. تعبنا ما راحش بلاش"، ورفعوا صورًا للرئيس عبدالفتاح السيسي للتعبير عن امتنانهم.

ما قاله الأهالي عن إعادة الانتخابات

واعتبر المواطنون والمرشحون أن القرار يعيد الثقة في نزاهة العملية الانتخابية ويمنحهم فرصة جديدة للتعبير عن إرادتهم بحرية، خاصة بعد رصد مخالفات كان أبرزها منع مندوبيهم من حضور عمليات الفرز.