إعلان

لا فائز الكل في الإعادة.. الأقصر تحسم انتخابات النواب بجولة ثانية

كتب : محمد محروس

04:43 م 18/11/2025

المستشار حازم بدوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

أعلن المستشار حازم البدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء جولة الإعادة في الدوائر الثلاث بمحافظة الأقصر على مقاعد النظام الفردي، دون إلغاء نتائج الجولة الأولى، بخلاف ما جرى في بعض المحافظات الأخرى.

وأكدت الهيئة أن جولة الإعادة ستجرى بين أعلى المرشحين الحاصلين على الأصوات في كل دائرة، وجاءت المنافسات كالتالي:

الدائرة الأولى ومقرها قسم ومركز الأقصر:

يتنافس المرشح المستقل عبدالرحمن بشاري مع مرشح حزب حماة الوطن أحمد إدريس.

الدائرة الثانية ومقرها مركزي شرطة أرمنت والقرنة:

تجرى الإعادة بين علاء الغزالي ورضا عبدالستار.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إسنا:

تشهد الإعادة منافسة بين العمدة فيصل راجح وأحمد رمضان.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية اللجان واستمرار العملية الانتخابية وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم البدوي الهيئة الوطنية للانتخابات الأقصر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة