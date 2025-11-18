لا فائز الكل في الإعادة.. الأقصر تحسم انتخابات النواب بجولة ثانية

الأقصر - محمد محروس:

أعلن المستشار حازم البدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء جولة الإعادة في الدوائر الثلاث بمحافظة الأقصر على مقاعد النظام الفردي، دون إلغاء نتائج الجولة الأولى، بخلاف ما جرى في بعض المحافظات الأخرى.

وأكدت الهيئة أن جولة الإعادة ستجرى بين أعلى المرشحين الحاصلين على الأصوات في كل دائرة، وجاءت المنافسات كالتالي:

الدائرة الأولى ومقرها قسم ومركز الأقصر:

يتنافس المرشح المستقل عبدالرحمن بشاري مع مرشح حزب حماة الوطن أحمد إدريس.

الدائرة الثانية ومقرها مركزي شرطة أرمنت والقرنة:

تجرى الإعادة بين علاء الغزالي ورضا عبدالستار.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إسنا:

تشهد الإعادة منافسة بين العمدة فيصل راجح وأحمد رمضان.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية اللجان واستمرار العملية الانتخابية وفق الإجراءات القانونية المنظمة.