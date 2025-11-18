بني سويف بلا إعادة.. حسم المقاعد الفردية بالمحافظة من الجولة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج انتخابات مجلس النواب بمحافظة بني سويف، والتي أسفرت عن حسم المقاعد الفردية الأربعة بالمحافظة من الجولة الأولى دون الحاجة إلى إجراء جولة إعادة، بعد حصول المرشحين الفائزين على النسبة القانونية المقررة.

الدائرة الأولى – مركز وبندر بني سويف

يوسف شعبان الجميل، عن حزب مستقبل وطن، و محمد رجب عبد العظيم عن حزب حماة الوطن

الدائرة الثانية – مركزي الواسطى وناصر

أسفرت النتائج عن فوز: أحمد إبراهيم الجِنيدي عن حزب مستقبل وطن، و محمد فاروق يوسف عن حزب الجبهة الوطنية و عبد الحكيم مسعود عن حزب النور.

الدائرة الثالثة – مركز إهناسيا

شهدت الدائرة فوز المرشح: سيد محمد سيد وشهرته سيد الجزار عن حزب الجبهة الوطنية.

الدائرة الرابعة – مراكز ببا وسمسطا والفشن

جاءت النتائج النهائية بفوز كل من: طه محمد بهجت وشهرته طه الناظر حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الله علي مبروك، حزب مستقبل وطن، وهشام أحمد سليم حزب حماة الوطن.

وأكدت الهيئة الوطنية أن العملية الانتخابية سارت في إطار من الانضباط والالتزام بالإجراءات القانونية، وسط متابعة مكثفة من مندوبي المرشحين والجهات الرقابية، ومن المقرر اعتماد النتائج رسميًا بعد انتهاء المراجعات النهائية.