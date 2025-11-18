أثار منشور لأحد مدرسي مادة العلوم المتكاملة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، حالة واسعة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامه بنشر صور لعدد من الطالبات على صفحته الشخصية، مصوغًا المنشور بطريقة تشبه بيانات وزارة الداخلية، ومتهماً الطالبات بحيازة واستخدام مساحيق تجميل داخل الحصة الدراسية.

وجاء في منشور المدرس: "في إطار كشف ملابسات ما تبلغ لمستر سامي بسنتر توتال في طلخا بحدوث حالة من الشغب بآخر ديسك في القاعة خلال حصة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي، وبجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبات الواقعة: جنى أ.ع (16 سنة)، أيسن أ.س (16 سنة)، سما ع.م (16 سنة). وبمواجهتهن اعترفن باستخدام مساحيق تجميل خلسة أثناء الحصة."

وأضاف المدرس في منشوره المثير للجدل بأنه جرى ضبط أدوات التجميل شملت: "ليب جلاس، بلاشر، ليب بالم، وروج"، مشيراً إلى أنه جرى "التحفظ" على المضبوطات لحين انتهاء التحقيقات.

المنشور، الذي اتخذ طابعًا ساخرًا، أثار انتقادات لاذعة، إذ اعتبر الكثيرون أن المدرس استغل صور الطالبات للترويج للسنتر الذي يعمل به، بطريقة مهينة وغير لائقة.

وقال أحد المعلّقين: "ميصحش أبداً إن بناتنا رايحين يتعلموا، ومدرس ياخد صورهم ويعمل بيها بوست علشان يزيد التفاعل ويروّج للسنتر".

وتصاعدت مطالبات أولياء أمور عبر مواقع التواصل باتخاذ إجراءات تجاه المدرس، لضمان حماية خصوصية الطالبات ومنع تكرار مثل هذه التصرفات في الأماكن التعليمية.