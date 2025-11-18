القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



أحال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عددًا من المخالفات التي جرى اكتشافها داخل قطاعات الجامعة المختلفة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، في إطار جهود الجامعة لتعزيز مبادئ الشفافية وحماية المال العام.

وأوضح الجيزاوي، أن المخالفة الأولى تتعلق بوجود تلاعب في أذون الصرف الخاصة ببعض الخامات والمواد داخل مخازن الجامعة، بالإضافة إلى مخازن مركز الطبع والنشر، مشيرًا إلى أن تحقيقات موسّعة تُجرى حاليًا مع المختصين بمنظومة المخازن، إلى جانب تشكيل لجنة لجرد شامل للمحتويات والأرصدة.

وأضاف أن المخالفة الثانية تتمثل في استخدام عدد من العاملين بمستشفى الجامعة وإحدى الكليات بطاقات منظومة العلاج بطريقة غير قانونية، من خلال استعمال البطاقات العلاجية الخاصة بزملائهم لصرف كميات كبيرة من الأدوية دون وجه حق.

كما أشار رئيس الجامعة، إلى أن المخالفة الثالثة تتعلق بتزوير أحد مسؤولي الجامعة حكمًا قضائيًا لإلغاء عقوبة سبق صدورها بحقه من مجالس التأديب.

وأكد الجيزاوي، أن جميع المخالفات خضعت لمراجعة وتحليل دقيق من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وثبت وجود شبهة تستدعي إحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

وشدد على أن الجامعة ستتعامل مع أي مخالفات أخرى بكل حزم وشفافية، التزامًا بتطبيق القانون وصون المال العام.

كما أكد استمرار عمليات الرقابة والمراجعة الداخلية وتطوير آليات العمل داخل الجامعة، بما يضمن منع أي تجاوزات مستقبلية وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الجامعية.