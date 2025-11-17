إعلان

سفارة سويسرا تشيد بالتعاون المثمر مع أسوان (صور)

كتب : إيهاب عمران

11:11 م 17/11/2025
أسوان - إيهاب عمران:

أشادت سفارة سويسرا بالقاهرة بالتعاون المثمر والدعم الذي قدمته محافظة أسوان خلال زيارة وفد سويسري رفيع المستوى مطلع نوفمبر الجاري، مؤكدة على استكمال سلسلة المشروعات المشتركة بين الجانبين.

خطاب شكر وتقدير

وتلقت المحافظة خطاب شكر رسميًا من لوكا إيتر، رئيس مكتب التعاون الدولي بالسفارة، وجهه إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أعرب فيه عن تقديره العميق لتفاني فريق عمل المحافظة وما قدموه من مساهمات جوهرية لإنجاح الزيارة.

وأشاد الخطاب بالمناقشات البناءة وحسن الضيافة، مؤكدًا أن ما شهده الوفد من مشروعات بقطاع مياه الشرب يعزز الثقة في استمرار تحقيق أهداف التنمية المشتركة.

أسوان تطلب خبرات سويسرية

ومن جانبه، أكد محافظ أسوان استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم لبرامج المعونة السويسرية، مشيرًا إلى أن أسوان تواجه تحديات تتطلب تعزيز التعاون مع الخبرات الفنية السويسرية، وعلى رأسها تطوير قطاع الصرف الصحي، ودعم شركة مياه الشرب تقنيًا.

وأضاف المحافظ أن خطط التعاون المستقبلي تشمل ملف تمكين الشباب عبر إتاحة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بالمحافظة.

سفارة سويسرا بالقاهرة سفارة سويسرا محافظة أسوان

