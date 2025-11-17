أسيوط - محمود عجمي:

كان صباح الإثنين هادئًا في عزبة أبو القاسم، والضباب الخفيف يلف الطريق الترابي المؤدي إلى المدرسة، خرج الأطفال طارق يحمل حقيبته على كتفه، يرافقه شقيقه جمال وابنة عمه بسمة، والابتسامة لا تفارق وجوههم الصغيرة، ودّعوا أسرهم بضحكات بريئة، غير مدركين أن هذا الوداع سيكون الأخير.

خطواتهم كانت خفيفة، كأنها ترسم أحلامًا على الطريق، لكن القدر كان يخبئ لهم مشهدًا آخر؛ عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة، وبينما كانوا يسيرون على جانب الطريق، دوّى صوت محرك سيارة نقل، ثم لحظة صمت تلتها صرخة اخترقت قلب القرية. انحرفت السيارة، ودهست الأجساد الصغيرة، لتسقط الأحلام على الأسفلت بلا رحمة.

تجمّع الأهالي في ذهول، يركضون نحو الأطفال الذين لم يعودوا يجيبون. حملتهم سيارات الإسعاف إلى مشرحة المستشفى، وهناك، جلس الجد والأبناء تغمر أعينهم الدموع، استعدادًا لتشييع الأطفال إلى مثواهم الأخير بعد تجهيز النعوش والأكفان، ينتظرون النعوش الثلاثة التي ستعيدهم إلى القرية، لا إلى المدرسة؛ وفي جنازة صامتة، حمل الرجال الأكفان البيضاء، وارتفعت أصوات الدعاء،

أحد أقارب الضحايا أوضح أن الأطفال اعتادوا السير يوميًا على جانب الطريق في طريقهم إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن الحادث وقع بسبب وجود سيارتين نقل وتوك توك وسيارة تابعة للمحافظة، حيث انحرفت الأخيرة ودهستهم قبل أن يلوذ السائق بالفرار.

من جانبه، أكد جد الضحايا أن حفيده طارق كان يصطحب شقيقه وابنة عمه يوميًا إلى مدرستهم، ثم يتوجه إلى مدرسته، إلا أن الحادث الأليم أنهى حياتهم جميعًا في لحظة.

وطالب أهالي القرية محافظ أسيوط وإدارة المرور بتشديد الرقابة على الطرق وتكثيف الحملات المرورية للحد من الحوادث التي تهدد أرواح الأبرياء.