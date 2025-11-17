أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمحافظة الفيوم ظهر أمس الاثنين، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني، نائبه، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بالفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال الحماية الاجتماعية تمتد منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكدة أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يمثل قفزة غير مسبوقة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة لمعرض "كنزي" الذي يعرض نموذجًا لبعض كنوز المحافظة من الحرف اليدوية والتراثية، والمقام بديوان عام المحافظة. وفي موقف إنساني، قررت الوزيرة شراء كافة المنتجات اليدوية المعروضة من إنتاج مؤسسة كنزي للأطفال المكفوفين، بقيمة إجمالية 15 ألف جنيه، بواقع 1500 جنيه لكل طفل، مؤكدة أن المنتجات سيتم إعادة بيعها بقيمة أكبر لتعود الفائدة إلى الأطفال.

كما تفقدت الوزيرة مصنع الغزل والنسيج، وفي مشهد إنساني آخر، فوّضت إحدى العاملات بالمصنع، قمر عبد الهادي، من المتدربات بمركز أطسا، لقص شريط افتتاح مجمع الوحدات الإنتاجية للملابس، حيث احتضنتها الوزيرة بكل حنان بينما أنهرت دموعها، وقررت توفير فرصة عمل لها ولزوجها لضمان حياة كريمة لأبنائها الخمسة.

وقال المحاسب مدحت إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مصنع الملابس الجاهزة، إن تكلفة المشروع بلغت 120 مليون جنيه ويوفر 2000 فرصة عمل.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح أكبر برنامج للدعم النقدي للأسر البسيطة، وتم مضاعفة عدد المستفيدين منه، مؤكدة أن البرنامج أصبح حقًا قانونيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي.

وأضافت أن الدولة لا تقتصر على الدعم النقدي فقط، بل تركز على التمكين الاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري من خلال مبادرات تشمل التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، برامج "حياة كريمة" و"مودة"، إضافة إلى دعم كبار السن وذوي الإعاقة.