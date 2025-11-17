إعلان

مصرع أم وطفلها في حادث مأساوي على طريق طنطا - بورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

12:31 م 17/11/2025

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت سيدة وطفلها مصرعهما، صباح اليوم الإثنين، إثر تعرضهما لحادث سير أثناء عودتهما من طنطا إلى محافظة بورسعيد.

وأعرب نادر الجمال، والد السيدة "ميرنا" المتوفاة، وجد الطفل "نوح"، عن حزنه الشديد، قائلاً: "نوح حفيدي كان أجمل شيء في الدنيا وتوفى، وبنتي أيضًا توفيت نتيجة نزيف في المخ إثر الحادث. راضٍ بقضاء الله، دعواتكم."

ومن المنتظر أن تُشيع جثامين الأم وطفلها إلى مثواهما الأخير عقب صلاة العصر بمقابر الأسرة، باب "1" من شارع كسرى.

بورسعيد طنطا مصرع أم

