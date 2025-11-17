إعلان

مصرع طفل صعقا بالكهرباء في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:41 ص 17/11/2025

جثة - أرشيقية

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، داخل منزل أسرته بعزبة سعد الدين التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الإثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "شهاب.أ.س"، 5 أعوام، إلى مستشفى الواسطى المركزي، جثة هامدة، إثر تعرضه لصعق كهربي داخل منزل أسرته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفل صعق كهربائي بني سويف

