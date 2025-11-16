استدرجوه بخطة شيطانية.. أسرار جديدة عن جثة كوبري أبو الخير بالإسكندرية

في حادثة أثارت الرعب والجدل بالإسكندرية، كشف رجال البحث الجنائي غموض العثور على جثة مواطن أسفل كوبرى أبو الخير بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، بعد تنفيذ خطة محكمة من أربعة أشخاص بينهم سيدة لاستدراجه بطريقة شيطانية.

- بداية الواقعة

القصة بدأت بخلاف عقاري تحول إلى مؤامرة مميتة، وانتهت بمأساة لم يكن أحد يتوقعها، لتكشف التحقيقات تفاصيل جريمة مدبرة بدقة لإخفاء الدافع الحقيقي وراء القتل.

- العثور على الجثة

تلقت إدارة شرطة النجدة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة أسفل الكوبري بالقرب من الملاحات. تحرك ضباط قسم شرطة العامرية أول على الفور، رفقة سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت التحقيقات المكثفة لمعرفة ملابسات الجريمة.

- خلاف عقاري يتحول إلى مؤامرة

كشفت التحريات أن المجني عليه كان يمتلك عقارًا في منطقة العامرية، وأن خلافًا نشب بينه وبين أحد المتهمين، الذي يعمل مقاولًا، بعد رفضه بيع العقار له وبيعه لشخص آخر.

وقرر المتهم الانتقام عبر التخطيط لاختطاف الضحية وإجباره على توقيع عقد بيع العقار بالقوة، بمساعدة شركائه الآخرين.

- خطة شيطانية انتهت بجريمة قتل

اتفق المتهمون على استخدام سيدة لاستدراج الضحية إلى إحدى الشقق المستأجرة، حيث قامت متهمة أخرى بتحضير عصير يحتوي على أقراص مخدرة، بعد تناول الضحية العصير وفقدانه وعيه، قام باقي المتهمين بتقييده وربطه في السرير وتكميمه، في محاولة لإجباره على التوقيع على عقد البيع.

- وفاة الضحية والتخلص من الجثة

أثناء محاولة إجبار الضحية على التوقيع، فارق الحياة، وعندها قرر الجناة التخلص من الجثة بإلقائها أسفل كوبري أبو الخير. بعد تلقي البلاغ، باشرت الشرطة التحقيقات المكثفة لكشف تفاصيل الجريمة وضبط المتهمين.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتواصل النيابة العامة التحقيق مع المتهمين للوقوف على جميع ملابسات الجريمة وإحالتهم للجهات القضائية المختصة، في إطار الجهود الأمنية لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم ومحاسبة مرتكبي الجرائم المنظمة.