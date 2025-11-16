بين مشاهد استعراضية، وملابس فرعونية، وجولات على ظهور الخيل، وصولًا إلى حملات انتخابية تنطلق من أعماق البحر، تشهد عدة محافظات مصرية موجة غير معتادة من الأساليب الدعائية لمرشحي مجلس النواب، ومع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات، باتت هذه اللقطات مادةً للجدل، بين مؤيد يرى فيها أفكارًا جديدة، ومعارض يصفها بـ "الاستعراض المبالغ فيه".

- مرشح يرتدي الزي الفرعوني بالدقهلية

في محافظة الدقهلية، أثارت حملة انتخابية جدلًا واسعًا بعد ظهور المرشح مرتديًا زيًا فرعونيًا أسود مزينًا بنقوش ذهبية وصورة لتمثال توت عنخ آمون، محاطًا بمرافقة من شباب وفتيات يرتدون ملابس مستوحاة من الحضارة الفرعونية، مع مجسمات رمزية مثل "مفتاح الحياة" وتمثال رمسيس.

المشهد تضاعف تأثيره مع تشغيل مقطوعات موسيقية أوبرالية مشابهة لما عُزف خلال موكب المومياوات الملكية، في محاولة لإضفاء طابع تاريخي على الحدث الدعائي. وأوضح الفريق المسؤول عن الحملة أن الهدف كان ربط الرموز التاريخية ببرنامج المرشح الانتخابي والترويج لدعم السياحة والتراث.

- حصان وسيف في الشرقية

في إحدى قرى محافظة الشرقية، استقبل الأهالي مرشحًا أثناء جولته الانتخابية وهو ممتطي حصانًا رافعًا سيفًا، وسط أجواء احتفالية بالطبل والمزمار، وتفاعل كبير من المواطنين الذين رافقوه مرددين الهتافات المؤيدة.

وأكد فريق الحملة أن هذه الطريقة تهدف لإظهار القرب من الناس وإضفاء جو احتفالي يجذب أنظار الناخبين، ويمنح الحملة حيوية وحضورًا ملموسًا في الشارع.

- التروسيكل وسيلة للدعاية الانتخابية بالشرقية

في نفس المحافظة، لجأ مرشح آخر لأسلوب أكثر تواضعًا، عبر التجول في القرى والمراكز باستخدام "تروسيكل" مزود بمكبرات صوت، نظرًا لعدم امتلاكه وسيلة نقل فارهة، وهو أسلوب ساهم في تعزيز التواصل المباشر مع الناخبين وتنظيم مسيرات دعم بسيطة في الدائرة الانتخابية.

- حملة من أعماق البحر في دهب بجنوب سيناء

وفي جنوب سيناء، اختار مرشح بدء حملته من أعماق البحر بمدينة دهب، بمشاركة مجموعة من الغطاسين في حملة تنظيف تحت الماء لجمع المخلفات، بهدف تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية باعتبارها ركيزة أساسية للسياحة.

وأكد منظمو الحملة أن هذه الفكرة تهدف لتقديم رسالة واضحة للناخبين حول أهمية التنمية المستدامة والابتكار في أساليب الدعاية، مع التركيز على العمل المجتمعي بعيدًا عن العصبية والقبلية.

- دعاية خارج الصندوق

من الزي الفرعوني إلى الحصان والسيف، ومن التروسيكل إلى أعماق البحر، تتنوع أساليب الحملات الدعائية في هذه الانتخابات، وكلها نجحت في جذب الانتباه وإن اختلفت ردود الفعل. وبين مؤيد يعتبرها تجديدًا مبتكرًا، ومعارض يرى فيها استعراضًا لا يخدم جوهر العملية الانتخابية، يبقى الحكم النهائي بيد الناخبين في صناديق الاقتراع خلال أيام.