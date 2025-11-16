هكرز الشرقية.. 5 شباب متهمون باختراق شركة برمجة عالمية

الشرقية - ياسمين عزت:

أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، 5 شباب من محافظة الشرقية إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، للمحاكمة في تهمة إنشاء وإدارة منصات إلكترونية استُخدمت في شن هجمات تصيد إلكتروني ضد شركة برمجة عالمية، ما تسبب في خسائر تُقدر بـ610 آلاف دولار خلال عام واحد.

كشفت التحقيقات في القضية، المقيدة برقم 1532 لسنة 2025 جنح اقتصادية، أن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و26 عامًا، أداروا منصتين إلكترونيتين باسم "caffeine" و"onnx store"، باعوا وأجروا من خلالهما أدوات إلكترونية تُستخدم في الاختراق مقابل عملات مشفرة.

وأوضحت النيابة أن هذه الأدوات مكّنت عملاء المنصتين من الدخول بشكل غير مشروع إلى حسابات مستخدمي "Microsoft Office 365"، والحصول على بياناتهم ونسخها، بالإضافة إلى إنشاء حوالي 240 موقعًا احتياليًا استُخدمت في هجمات تصيد واسعة النطاق.

وجاء التحقيق في القضية بناءً على مذكرة رسمية وردت من ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تحرك الشركة المتضررة قانونيًا.

وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وجهاز تنظيم الاتصالات في مصر، تم ضبط أربعة من المتهمين، بينما تمكن الخامس من الفرار خارج البلاد.

وقررت المحكمة الاقتصادية، بعد عقد أربع جلسات، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل، لاستكمال الإجراءات وسماع طلبات الدفاع التي شملت ترجمة المستندات الأمريكية وفحص الأجهزة المضبوطة.