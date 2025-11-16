ضبط 25 طن هياكل دواجن وأرجل أبقار فاسدة في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:



شنت مديرية التموين ببني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة على الأسواق بمركز الواسطى شمال المحافظة، أسفرت عن ضبط 10 أطنان و80 كيلوجرامًا من أرجل الأبقار، و15 طنًا من هياكل الدواجن، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



جاءت الحملة، التي شارك فيها ممثلون عن الطب البيطري، بهدف ضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة. وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

